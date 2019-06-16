Курс валют на 16 июня: "качели" курса доллара и падение евро

Доллары / Reuters

В Национальном банке Украины (НБУ) опубликовали обновленный официальный курс доллара по отношению к гривне на воскресенье, 16 июня 2019 года.

Курс валют от Нацбанка

Национальная валюта ослабла по сравнению с предыдущим банковским днем (правда, на полторы копейки) и на уровне 26,417 гривен за доллар. Курс евро же немного снизился и сейчас составляет 29.822 гривны.

Курс валют, межбанк

В четверг на межбанке после открытия курс доллара был на уровне 26,4200 — 26,4600 (покупка — продажа) гривен за один "бакс"

Как видно по этим показателям, курс доллара по отношению к гривне снизился на копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. При этом курс евро продолжает снижаться и потерял еще девять копеек.

Наличный курс валют на 14 июня

Сегодня в банках Киеве стоимость доллара колеблется от 26,33 до 26,44 грн. Продают американскую валюту в обменных пунктах тоже по разной цене — от 26,33 до 26,38 грн.

ПриватБанк, курс валют

В ПриватБанке покупают доллар по 26,20 грн, а продают по 26,55 грн

Курс валют, Ощадбанк

В Ощадбанке доллар покупают по 26,18 грн, а продают по 26,68. Курс евро к гривне составляет 29,20/30,10 грн, а курс рубля — 0,25/0,42 грн.

Ранее Верховная Рада утвердила закон о госбюджете Украины на 2019-й, в котором курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозировался немного выше 29 грн за один "бакс".

Позже в Кабинете министров спрогнозировали, что на конец 2020 года в украинском государстве курс доллара будет на уровне 29,4 грн за "бакс", а на конец 2021-го немного подрастет и достигнет отметки в 30,5 грн.