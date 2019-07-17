Доллар резко подскочил вверх: назван худший сценарий для гривны до конца 2019 года / fdlx.com

Курс доллара и евро в Украине пошли вверх. Причем американская валюта взяла довольно бодрый старт.

Но финансовые эксперты не паникуют, и населению не советуют.

Курс валют от НБУ на 17 июля

Официальный курс доллара к гривне вырос на 12 копеек. А официальный курс евро к гривне поднялся на 2 копейки. Еще вчера гривна отвоевала у доллара 2 копейки, но уступала 2 копейки евро.

Курсы валют НБУ на 17.07.2019:

1 доллар США — 25, 8641 грн/$;

1 евро — 29,0273 грн/евро;

1 польский злотый — 6,821132 грн;

10 российских рублей — 4,1176 грн.

Официальный курс доллара и евро от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день – как средневзвешенный. Население валюту купить по официальному курсу НБУ не может.

Валютный прогноз

Экономист, издатель и эксперт по макроэкономике Михаил Кухар прогнозирует, что осенью 2019 курс гривны опустится максимум до 28 грн/$. Так или иначе, нет никаких предпосылок, чтобы до конца года гривна свалилась ниже коридора в 27,2-27,2 грн/$, считает эксперт.

По его оценкам, 28 грн/$ – это худший прогноз для курса гривны на 2019 год.

"Все плохое, что могло произойти с курсом, уже произошло", – привел свой аргумент Кухар.

В то же время рублю предсказали новый обвал. До конца года ослабление рубля может составить 9,1%.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

16 июля 2019 межбанк закрылся рост безналичного курса доллара на 14 копеек – до 25,96 грн/$ в продаже, а в покупке – до 25,93 грн/$. Курс евро в продаже поднялся на 2 копейки – до 29,11 грн/евро.

Межбанк 17-07-2019 открылся снижением безналичного курса доллара на 13 копеек – до 25,83 грн/$ в продаже, а в покупке – до 25,80 грн/$. Курс евро снизился в продаже на 16 копеек – до 28,95 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

Наличный курс доллара обскакал курс НБУ, значительно вырвавшись вперед: продают населению валюту по 25,96-26 грн/$, а выкупают у людей по 25,87-25,90 грн/$.

Наличный курс евро находится в диапазоне 28,95-29,13 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке: доллары покупают по 25,80 грн/$, а продают по 26,15 грн/$.

Курс евро в ПриватБанке составляет 28,75-29,40 грн/евро.

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 25,80 грн/$, а продают населению по 26,30 грн/$.

Курс евро к гривне составляет 28,65-29,45 грн/евро.