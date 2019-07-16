Рублю предсказали новый обвал

16 июля 2019, 13:58

До конца года ослабление рубля может составить 9,1 процента

рубль, валюта
Угрозами для рубля является торговая война и политика федеральной резервной системы США/ © fotolia.com, grechka27

Рубль ждет серьезное падение.  Во второй половине 2019 года ослабление национальной российской валюты может составить 9,1 процента. Одна из причин – отток инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа. Такой прогноз сделал главный экономист крупнейшего банка Польши — PKO — Ярослав Косатый.

Как пишет Лента.ru, по словам аналитика,  способствовать обвалу рубля будет и смягчение денежно-кредитной политики Центробанка — в июне он уже понижал ключевую ставку до 7,5 процента годовых, и может сделать это еще дважды в течение года.

Читайте такжеРоссия "поднимается с колен", жертвуя своей экономикойДополнительными угрозами для рубля, по словам Косатого, станут торговая война и политика американской федеральной резервной системы,  которая будет снижать свою ставку осторожно. Это сделает доллар более привлекательным для международных инвесторов, нежели валюты развивающихся рынков, к которым относится и Россия. 

Как известно, в России из-за санкций США неоднократно обваливался курс рубля

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия экономика рубль
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:17
Социолог спрогнозировал, смогут ли партии Вакарчука и Смешко пропихнуться в Раду
14:05
Обвисшая грудь, силикон и пластика: самые вульгарные наряды Одесского кинофестиваля Фото Видео
14:04
"Исключительно предвыборная провокация": эксперт оценил попытку проведения скандального телемоста с РФ Видео
14:00
Петр Порошенко довел женщину до слез в поезде одним своим видом Видео
13:59
В Казахстане отказались работать с российской Газпром нефтью из-за украинских санкций
13:58
Рублю предсказали новый обвал
13:43
"Сеющий смерть беспилотник": На Донбассе ВСУ превратили в развалины позиции боевиков - видео Видео
13:37
Заря перед Лигой Европы подписала четырех новичков
13:26
Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США Видео
13:20
Судное лунное затмение 16 июля грозит проблемами с деньгами и играет на руку могильщикам Видео
13:17
Зеленский и Трамп встретятся в ближайшее время
13:12
Формула-1: В Сильверстоуне установили рекорд по скорости пит-стопа Видео
12:58
В суде Амстердама рассказали, когда поставят точку в деле по "скифскому золоту" Видео
12:47
Новые голые фото Кристен Стюарт слили в сеть Фото
12:42
Глава КИУ назвал условия, при которых возможны выборы на Донбассе
12:38
Рекордный рейтинг: эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" для Слуги народа в новой Раде Видео
12:37
Зеленский встретился с украинскими футболистами
12:24
Уже по 2000: за четыре дня до выборов "подорожали" голоса избирателей
12:21
Готовьте шорты и футболки в ананасы: синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара Видео
12:20
Ассоль выходит замуж: Катя Гуменюк назвала дату праздника
12:04
Под Киевом парень устроил стрельбу на улице, а потом застрелился в отделении полиции
11:48
"Для фетишистов": Тарзан в белье Королевой взбудоражил соцсеть
11:37
Футбольный прокол: Клуб расторг контракт с игроком через сутки после подписания
11:34
У Зеленского хотят провести внеочередное заседание Рады за три дня до выборов
11:22
Лидерство Слуги народа и "пролет" Голоса: опубликован новый предвыборный рейтинг Видео
11:19
Барселона подписала японского полузащитника
11:05
Сын депутата от партии Порошенко помочился на знак "Я люблю Украину"
10:58
Мать известного тренера похитили
10:50
Полуголая Maruv похвасталась соблазнительными ягодицами
10:50
В Киеве нашли повешенным парня, который ушел на Atlas Weekend и пропал Видео
10:49
В Главном управлении ГФС Днепропетровщины ГБР и СБУ провели обыск актуально
10:35
На прилавках украинского гипермаркета заметили школьные дневники с картой Украины без Крыма
10:32
На рогах и без шлема: в Киеве копы поймали рекордно пьяного байкера
10:23
Россия остановила Северный поток до конца месяца
10:10
Главные новости 16 июля: новые досрочные выборы, старт языкового закона и обмен моряков Видео
10:05
Похвасталась кольцом: Павлик женился на 25-летней Репяховой
10:05
После поставок С-400 трения между Турцией, США и Россией начинают ускоряться мнение
09:54
Источник: "Агент Гвоздика отказывается подтверждать бой с Бетербиевым"
09:44
У Зеленского намерились провести досрочные местные выборы
09:43
"Не будем уподобляться РПЦ": Епифаний объяснил, почему пожалели Филарета Видео
09:35
В ДТП погиб известный американский боксер
09:15
Зеленский оседлал Tesla и рассказал, как не ошибиться на выборах Видео
09:13
Украинское правительство перед выборами заболело популизмом мнение
08:51
Погода 16 июля: Украину накроют дожди с грозами
08:50
"Обойдёмся без Эльзы": в РФ оценили воинственный призыв Вакарчука наказывать за переговоры Видео
08:37
Как окружение президента толкает его на должностные преступления мнение Видео
08:18
Курс валют на 16 июля: гривна потеснила доллар, но уступила перед евро Видео
07:45
Языковая комиссия и штрафы: в Украине вступил в силу закон о языке Видео
07:22
Москалькова оценила вероятность обмена захваченных моряков на Вышинского Видео
06:49
Гибридная война Кремля или Как Виталий Маркив получил 24 года мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять