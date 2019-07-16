Рублю предсказали новый обвал

Угрозами для рубля является торговая война и политика федеральной резервной системы США/ © fotolia.com, grechka27

Рубль ждет серьезное падение. Во второй половине 2019 года ослабление национальной российской валюты может составить 9,1 процента. Одна из причин – отток инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа. Такой прогноз сделал главный экономист крупнейшего банка Польши — PKO — Ярослав Косатый.

Как пишет Лента.ru, по словам аналитика, способствовать обвалу рубля будет и смягчение денежно-кредитной политики Центробанка — в июне он уже понижал ключевую ставку до 7,5 процента годовых, и может сделать это еще дважды в течение года.

Читайте такжеРоссия "поднимается с колен", жертвуя своей экономикойДополнительными угрозами для рубля, по словам Косатого, станут торговая война и политика американской федеральной резервной системы, которая будет снижать свою ставку осторожно. Это сделает доллар более привлекательным для международных инвесторов, нежели валюты развивающихся рынков, к которым относится и Россия.

Как известно, в России из-за санкций США неоднократно обваливался курс рубля.