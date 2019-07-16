Курс валют на 16 июля: гривна потеснила доллар, но уступила перед евро

Гривна снизилась к доллару на 4 копейки на межбанке / 1fin.biz

На вторник, 16 июля, Национальный банк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам.

Согласно курсу НБУ, гривна отвоевала у доллара 2 копейки, но уступила 2 копейки евро.

Курс валют от Нацбанка

На вторник, 16 июля, Национальный банк Украины установил следующий официальный курс гривны:

100 USD – 2574.0920 (15 июля – 2576.0584).

100 EUR – 2900.7443 (15 июля – 2898.8385).

Курс валют на межбанке

В понедельник, 15 июля, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,79/25,82 грн/долл., что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил дилер коммерческого банка, котировки гривны к евро находятся на уровне 29,06/29,09 грн/евро, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 16 июля, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 25,74 грн/долл., к евро – на уровне 29,01 грн/евро, сообщает УНИАН.

Читайте также30 гривен за доллар: эксперт дал валютный прогноз на осеньКурс валют на наличном рынке

Во вторник, 16 июля, в обменных пунктах американскую валюту можно купить, в среднем, за 26,02 грн/долл., продать доллары, в среднем, можно по курсу 25,69 грн/долл.

Вместе с тем пунктах обмена валют евро, в среднем, можно купить по курсу 29,36 грн/евро, а продать евро, в среднем, можно по курсу 28,83 грн/евро, передает finance.ua.

Курс валют на "черном" рынке

На черном рынке Киева сегодня доллар в среднем покупают за 25,88 грн/доллар, а средний курс при продаже американской валюты составляет 25,92 грн/доллар. Евро, в среднем, покупают за 29,03, а продают за 29,14, передает minfin.com.ua.

Напомним, ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата в Главреде рассказал, когда ждать резкого скачка гривны.