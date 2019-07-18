Трамп пожаловался на слишком высокий курс доллара / Униан

Глава Штатов Дональд Трамп недоволен слишком высоким курсом доллара США, о чем не устает говорит в открытую.

Американский лидер жалуется, что благодаря "дешевизне" евро европейские товары и продукты в ценовом плане конкурентоспособнее товаров из США, пишет DW. То есть завышенный курс доллара препятствует американскому экспорту.

Мнение Трампа по поводу значительного завышения курса доллара разделяет и Международный валютный фонд (МВФ).

В докладе Фонда от 17 июля отмечается, что курс доллара с учетом основных краткосрочных экономических индикаторов завышен на 6-12%. А вот курсы евро, китайского юаня и японской йены находятся на приемлемом уровне.

Напомним, экономист, издатель и эксперт по макроэкономике Михаил Кухар прогнозирует, что осенью 2019 курс гривны опустится максимум до 28 грн/$. Так или иначе, нет никаких предпосылок, чтобы до конца года гривна свалилась ниже коридора в 27,2-27,2 грн/$, считает эксперт.