"Это мизер": эксперт оценил перспективы импорта газа из США

Украина ежегодно сможет покупать через Польшу не более 5 млрд кубометров американского газа.
Поставки американского газа через Польшу в Украину не окажут существенного влияния на импорт голубого топлива, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.
По его мнению, Украина ежегодно сможет покупать через Польшу не более 5 млрд кубометров американского газа.
Эксперт подчеркнул, что полностью заменить американским импортом газ из Европы и РФ Украине не удастся.
"Это нереально… это такой мизер", - добавил Охрименко в комментарии на канале 112 Украина.
Напомним, соглашение о сотрудничестве в газовой сфере 31 августа подписали представители Украины, Польши и США.