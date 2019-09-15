"Это мизер": эксперт оценил перспективы импорта газа из США

Украина ежегодно сможет покупать через Польшу не более 5 млрд кубометров американского газа

Поставки американского газа через Польшу в Украину не окажут существенного влияния на импорт голубого топлива, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

По его мнению, Украина ежегодно сможет покупать через Польшу не более 5 млрд кубометров американского газа.

Эксперт подчеркнул, что полностью заменить американским импортом газ из Европы и РФ Украине не удастся.

"Это нереально… это такой мизер", - добавил Охрименко в комментарии на канале 112 Украина.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в газовой сфере 31 августа подписали представители Украины, Польши и США.