Газпром решил поманить Украину низкой ценой на газ / Укртрансгаз

В Газпроме готовы поставлять в Украину газ для населения по цене на 20% ниже нынешней.

"…цена газа для конечных потребителей в Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню", — цитирует RT главу Газпрома Алексея Миллера.

Он ратует за то, чтобы поставлять украинцам газ напрямую — вместо нынешних реверсных поставок из Западной Европы. Ведь "это практически тот же самый российский газ", заверил Миллер.

Читайте такжеКак Газпром провалил план Путина по УкраинеПремьер России Дмитрий Медведев в ответ на такое рацпредложение заявил Миллеру, что Украина в праве покупать газ, у кого ей вздумается.

"Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%", — посетовал премьер РФ.

Напомним, украинцам повышают тарифы на газ до "рыночной цены". Как собираются повышать цены на газ для населения Украины, уже пояснили в Нафтогазе.

Ранее в Нафтогазе похвастались рекордными за 10 лет запасами газа. В украинские хранилища уже закачали 21 млрд кубометров газа.