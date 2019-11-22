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Почему нельзя давать сдачу в руки и иные приметы, что не берут из рук

22 ноября 2019, 21:18

Главред разобрался в суевериях, почему нельзя брать деньги из рук в руки, и узнал приметы, что нельзя давать из дома.

Не брать вещи из рук – почему и что именно – приметы, что нельзя давать из дома и каверзный тест
Не брать вещи из рук – почему и что именно – приметы, что нельзя давать из дома и каверзный тест / 1zoom.ru

Есть суеверное правило – не брать вещи из рук. Не все и не всегда, но список таких вещей есть, пусть и не длинный.

Главред разобрался в суевериях, почему нельзя брать деньги из рук в руки, и узнал приметы, что нельзя давать из дома.

А в конце статьи мы назовем ответ на загадку: что можно взять в левую руку, но нельзя в правую.

Итак, что же не передают из рук в руки.

Деньги. Считается, что они слишком сильно пропитываются чужой энергетикой. Поэтому издревле их старались не брать из рук в руки – а класть на что-нибудь деревянное (стол, прилавок или даже пол).

Читайте такжеПравда ли про високосный год 2020: что нельзя делать и как запреты обойтиПри этом сложно ответить на вопрос, почему нельзя давать деньги в руки вечером или через порог. Скорее всего, здесь ответ чисто практический: в темноте легче ограбить, а открыв дверь – впустить злого человека в дом. Плюс порог считался местом обитания нечисти. Поэтому через порог даже не здоровались за руку, и вообще старались в этом месте не задерживаться.

Оружие. Это примета шовинистская, ведь передавать оружие нельзя именно женщинам. Даже топор в некоторых регионах женщины в руки не берут, а то, мол, те болеть будут.

Историческое объяснение простое: воевать – не женское дело, так что и оружие трогать не стоит. Это примета наших регионов. В той же Скандинавии, где среди викингов встречались и женщины, такой приметы точно нет.

Амулеты, направленные на других людей, и колдовские предметы. Здесь ответ прост – чтобы не "заразиться" чужой магией и не оставить на таких вещах свой отпечаток.

Читайте такжеВ чем встречать Новый год 2020 и что делать: приметыСерп. При работе в поле серп не передавали из рук в руки – а только положив на землю, чтобы второй человек поднял сам.

Объяснение сугубо практическое – чтобы не поранить острым лезвием.

Ежовые рукавицы. Ими в старину ловили ежей, чтобы те изводили мышей в человеческих жилищах. Но ежи – падальщик, на иглах полно всякой заразы (бактерий и паразитов), которая, само собой, остается и на рукавицах. При передаче из рук в руки риск подхватить заразу был выше, чем если брать самому. Видимо, это подметили наши предки, возведя в суеверие.

5 вещей, которые нельзя давать и брать в долг

Приметы, что нельзя давать из дома, тоже немногочисленны. Список следующий:

  • соль – несет мощную энергетику, так что можно лишь подарить, а принимать назад такой должок не стоит;
  • посуда – это из серии "почему нельзя пить после беременной": мол, сама забеременеешь. Считается, что вещи, которые постоянно в контакте с человеком, перебирают его ауру. Чтобы ничего не подпортить в своей судьбе – такого не одалживают и сами в долг не берут;
  • одежда – то же, что с посудой;
  • украшения (особенно кольца) и драгоценности – опять-таки всё дело в биоэнергетике;
  • веник – считается, что если вынести веник из дома, то вместе с ним выносишь достаток, мол, деньги в доме водиться перестанут после такого.

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Что можно взять в правую руку и нельзя в левую: каверзный тест

И, наконец, обещанный ответ. Ответ довольно прост – левый локоть.

Если формулировка обратная: что можно взять только в левую руку, но никогда нельзя взять в правую – то ответ, соответственно, правый локоть.

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