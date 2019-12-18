Украина выиграла еще один суд против России: за что и сколько заплатит Кремль

Укрнафта / vkurse.ua

Верховный суд Швейцарии признал решение арбитража правомерным по делу о захвате имущества компании в аннексированном Крыму. Так, Российская Федерация должна выплатить крупнейшей нефтедобывающей компании Украины Укрнафта 44,4 миллиона долларов компенсации.

"Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО Укрнафта", - сообщили в пресс-службе украинской компании.

В Укрнафте напомнили, что еще 12 апреля международный арбитражный суд присудил взыскать с РФ в пользу ПАО Укрнафта более 44 миллионов долларов США компенсации за экспроприацию инвестиций компании в аннексированном Крыму. Уже в мае Москва обратилась в Верховный суд Швейцарии и потребовала отменить решение арбитража. В свою очередь, швейцарский суд не только отказал России, но и обязал выплатить 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.

"ПАО Укрнафта рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении по крайней мере этого решения", – подчеркнули в нефтедобывающей компании.

Стоит отметить, что решение Верховного суда Швейцарии является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как ранее сообщалось, в министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства озвучили сумму ущерба от российской агрессии. По словам главы ведомства Тимофея Милованова, Российская Федерация должна Украине от 50 до 150 миллиардов долларов.