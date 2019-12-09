В Украине подсчитали, сколько должна Россия за Крым и Донбасс

Тимофей Милованов / УНИАН

В министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства озвучили сумму ущерба от российской агрессии. По словам главы ведомства Тимофея Милованова, Российская Федерация должна Украине от 50 до 150 миллиардов долларов.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку у 100 млрд)", – рассказал министр в комментарии Радио Свобода.

При этом Милованов отметил, что остаточная стоимость государственной недвижимости в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе составляет около 85 миллиардов гривен.

Как ранее сообщал Главред, в Украине подсчитали сумму ущерба, нанесенного захваченным Российской Федерацией кораблям.