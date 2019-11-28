"Нельзя использовать": названа сумма ущерба украинским кораблям от рук вандалов РФ

Украинские корабли / скриншот

В Украине подсчитали сумму ущерба, нанесенного захваченным Российской Федерацией кораблям. Так, общая сумма ущерба трем кораблям составила более 55,5 миллиона гривен.

"Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению", – рассказал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Укринформ.

При этом он отметил, что комплексная комиссия ВМС продолжает свою работу, а точную сумму ущерба назовут после завершения расследования с представителями отрасли.

"Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен", – подытожил дипломат.

Как ранее сообщал Главред, спикера президента РФ Дмитрий Песков рассказал о переговорах относительно с демонтированного украинских коралей вооружениями и оборудования.