"Не фраза Слава Украине": политолог назвал кодовые слова для инвесторов

Инвесторам не стоит говорить фразу "Слава Украине", считает Андрей Золотарев / УНИАН

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев полагает, что инвесторам не стоит говорить кодовую фразу "Слава Украине", она мало кого защитила от рейдеров и беспредела чиновников.

Для инвесторов "кодовые слова" - цивилизованный и справедливый суд, нормально работающая правоохранительная система, регуляция и отсутствие чиновников, паразитирующих на решении проблем, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, это кодовые вещи, обеспечивающие приход инвесторов, а кто, как и кого приветствует, - инвесторов меньше всего волнует.

"Кодовую фразу "Слава Украине" инвесторам говорить не стоит. Там другие "кодовые слова" - цивилизованный и справедливый суд, нормально работающая правоохранительная система, регуляция и отсутствие паразитирующих на решении проблем чиновников", - заявил собеседник.

Золотарев подчеркнул, что фраза "Слава Украине" еще мало кого защитила от беспредела чиновников и рейдеров - инвестиции в украинских реалиях могут превратиться в прах за одну ночь решением судьи никому неизвестного регистратора.

"И кричи-не кричи кодовые слова, если у тебя захотели что-то отобрать, то максимум у захватчиков на некоторое время возникнет когнитивный диссонанс, мол, как это - грабят своих", - считает эксперт.

Ранее сообщалось, что в Давосе на Украинском завтраке премьер Алексей Гончарук рассказывал потенциальным инвесторам, как себя нужно вести в Украине, и учил говорить фразу "Слава Украине!".