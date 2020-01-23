Гончарук в Давосе учил инвесторов говорить "Слава Украине!"

Гончарук активно шутит в Давосе / УНИАН

На Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе премьер-министр Алексей Гончарук рассказал потенциальным инвесторам, как нужно вести себя в Украине, чтобы успешно вложить в нее деньги.

"В Украине для инвестора вы должны знать пару слов: "Слава Украине!" Если вы знаете эту пару слов, то точно вы будете чувствовать себя в Украине, как дома. Повторите за мной: "Слава Украине! Героям слава!" - сказал Гончарук.

Зрители в зале, среди которых были заметны представители Украины, в том числе известный бизнесмен и меценат Виктор Пинчук, отреагировали на шутку премьера одобрительным смехом.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский записал свой номер в телефон владельца АрселорМиттал Кривой Рог - индийского бизнесмена Лакшми Миттала.

Напомним, президент Владимир Зеленский в Давосе провел встречу с главой правления и генеральным директором продовольственной компании из США Cargill Inc. Дэвидом Макленнанном. В ходе переговоров украинский президент рассказал о земельной реформе, которая "станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом".