"Настало время": Зеленский в Давосе сделал дерзкое предложение ЕС

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 января, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сделал европейским лидерам неожиданное предложение. Глава украинского государства заявил, что Украина может стать членом ЕС вместо Великобритании.

"Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины - просто принять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. Но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский союз", - заявил Зеленский.

При этом он указал, что многие лидеры Евросоюза поддерживают Украину и видят ее будущее рядом с собой.

"Многие страны нас поддерживают и видят будущее Украины в ЕС рядом с собой как равноправного партнера. Но ЕС и некоторые страны также должны хотеть видеть нас в Европейском союзе", - уверен президент Украины.

Также он намекнул, что пора задуматься о членстве Украины в ЕС.

"Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе… Сейчас очень удобное время, может когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter?", - подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что мир за шесть лет привык к тому, что на Донбассе идет война, и считает это нормальным