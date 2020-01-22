Зеленский рассказал о новой нормальности

Владимир Зеленский считает, что в мире сформировалась новая нормальность / Reuters

В Украине шестой год идет война и шестой год, как Российская Федерация захватила часть ее территории, несмотря на международное право - вот такая новая нормальность.

Гражданам Украины, которые погибли, и украинцам, потерявшим дом, мало всемирной обеспокоенности, рассказал президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Украинский лидер подчеркнул, что созданные институты не всегда работают так эффективно, как это необходимо сейчас. Зеленский полагает, что в мире нужно обновить правила, особенно правила международной безопасности.

Президент отметил, что мир не может быть сплоченным только в Facebook, когда репостят выступления экологической активистки - шведской школьницы Греты Тунберг, снимки ужасных пожаров в Австралии или сбитого Боинга авиакомпании Международные авиалинии в Иране.

"…Означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства это уже теряет актуальность, а в ленту уже стучится новый громкий информационный повод", - заявил президент.

Также Зеленский высказался о новой нормальности.

"Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами новая нормальность. Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов…", - поделился глава государства.

Напомним, в 2014 году после Революции достоинства в Украине Россия захватила Крым. Позже на востоке украинского государства боевики, которых поддерживает Россия, создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".