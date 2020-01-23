Зеленский в Давосе дал свой номер телефона крупнейшему индийскому миллиардеру - фотофакт

Зеленский и Миттал в Давосе / Фото facebook.com/aliona.osmolovska

Президент Украины Владимир Зеленский записал свой номер в телефон владельца АрселорМиттал Кривой Рог - индийского бизнесмена Лакшми Миттала. Об этом сообщила пресс-секретарь НАК Нафтогаз Алена Осмоловская.

Также она опубликовала фото встречи Зеленского и Миттала.

"Быть в Украинском доме в Давосе стоит хотя бы затем, чтобы увидеть, как Владимир Зеленский тепло общается с Лакшми Митталом и на глазах других инвесторов записывает в его телефон свой мобильный", – написала Осмоловская на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь Нафтогаза уточнила, что принимают Украину очень хорошо. По ее словам, помещение забито до отказа на всех панелях.

"Завтра (23 января, - Главред) будет панель о ключевой роли Украины в объединении газотранспортных сетей Европы к востоку от Эльбы, от Балтики до Греции. И о необходимости сохранить санкции против Северного потока 2", - добавила Осмоловская.

Напомним, президент Владимир Зеленский в Давосе провел встречу с главой правления и генеральным директором продовольственной компании из США Cargill Inc. Дэвидом Макленнанном. В ходе переговоров украинский президент рассказал о земельной реформе, которая "станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом".