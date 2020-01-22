"Локомотив роста": Зеленский провел первую встречу в Давосе

Владимир Зеленский в Давосе / пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в Давосе провел встречу с главой правления и генеральным директором продовольственной компании из США Cargill Inc. Дэвидом Макленнанном. В ходе переговоров украинский президент рассказал о земельной реформе, которая "станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом".

"Очень приятно встретиться с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине. Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретение новой агротехники", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

При этом он указал, что Украина заинтересована в инвестициях Cargill в сфере переработки аграрной продукции.

"Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличение инвестиций и готовим новые программы", - подчеркнул президент.

В свою очередь, американский бизнесмен напомнил, что Cargill Inc. инвестировала в Украину более полумиллиарда долларов. Также он отметил, что инвесторы положительно оценивают попытки украинской власти вывести экономику из тени.

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о том, что был бы не против встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Экономического форума в Давосе.