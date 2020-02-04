В Украине силовики получили доступ к банковской тайне

Силовики получили доступ к банковской тайне / УНИАН

Банковской тайны в привычном виде в Украине больше нет. Национальный банк Украины изменил процедуру раскрытия банковской тайны. Отныне СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ, АМКУ и прокуратура смогут получить к ней доступ без разрешения суда.

По информации пресс-службы НБУ, таким образом Нацбанк привел нормы сохранения, использования и раскрытия банковской тайны в соответствии с законом, принятым 31 октября 2019 года ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов").

"Государственные органы, указанные в пунктах 3, 3-1 и 3-2 части первой статьи 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках", - отметили в НБУ.

Отметим, в соцсетях подобному решению НБУ не обрадовались.

"Е-е-е-е , ИНВЕСТИЦИИ ! Инвесторы уже в очередь стали "правоохранители" теперь будут знать на кого наезжать )", - пишет пользователь Сети.

"Похоже Петька обделался. Теперь без решений суда сможем узнать куда и сколько Петро переводит бабла", - добавил другой пользователь Сети.

"Ще один крок в тоталітаризм", - высказался некий пользователь Сети.

"Да, гражданином этой страны уже давно опасно быть", - считает Александр Каменщик.

"Щоб частіше грабували і вбивали людей по домівках, шукаючи гроші, та й для банків це відток капіталу", - высказалась некая Натали.

Читайте такжеНа корпоративе в Нацбанке танцевали "стриптизерши": Дубинский показал видеоНапомним, ранее в НБУ сообщили, что в прошлом году в Украине чаще всего подделывали банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года.

По информации Нацбанка, фальшивые гривны печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников учреждений торговли. Фальшивки сбывались через кассы заведений быстрого питания и заправки.