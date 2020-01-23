Будьте бдительны: в НБУ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают

Курс гривна доллар / УНИАН

В прошлом году в Украине чаще всего подделывали банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года.

По информации Нацбанка, фальшивые гривны печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников учреждений торговли. Фальшивки сбывались через кассы заведений быстрого питания и заправки.

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По итогам 2019 года на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 штук поддельных банкнот (в 2018 году - 2,5 штук, в 2017 - 3,6 штук). Этот уровень являетяя стабильно низким, сказали в НБУ.

Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

евро (23%);

российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Ранее Главред сообщал, что украинские банки перешли на международные платежки.

Также напомним, в НБУ отменили ограничение на переводы со счетов ФОПов.