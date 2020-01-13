Отныне только IBAN: украинские банки перешли на международные платежки

Украина полностью перешла на IBAN / УНИАН

В понедельник, 13 января, Украина полностью перешла на использование международного стандарта номера банковского счета IBAN.

По информации Нацбанка, до 12 января украинские банковские учреждения принимали к исполнению документы на перевод средств, в которых была указана или пара реквизитов (код банка и счет), или счет по стандарту IBAN.

Но с сегодняшнего дня ситуация кардинально изменилась – теперь нужно указывать исключительно счет по стандарту IBAN. Это стандарт ISO 13616, согласно которому кодируют банковские счета по единым международным правилам. Отныне вместо кода МФО банка и номера счета будем использовать международный формат счета.

Что такое IBAN

IBAN (International Bank Account Number) - международный номер банковского счета в соответствии со стандартом № 13616 Международной организации по стандартизации ISO и Европейского комитета по банковским стандартам ECBS.

Изначально IBAN был предназначен для стандартизации межбанковских платежей на территории Европейского Союза. Сейчас этот стандарт используется более чем в 60 странах мира, в том числе и в Украине.

Отметим, ранее длина банковских номеров в Украине составляла 14 символов, а код банка в документах указывался отдельно.

По стандарту IBAN банковские счета состоят из 29 буквенно-цифровых символов:

- код Украины (две буквы);

- контрольное число для предотвращения ошибок (две цифры);

- код банка (6 цифр);

- счет клиента, длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).

Почему Украина перешла на стандарт IBAN

Перевод банковских счетов на новый стандарт позволит приблизить украинское платежное пространство к европейскому и будет способствовать дальнейшей модернизации системы электронных платежей.

Кроме того, переход на стандарт IBAN ускорит денежные переводы как в пределах страны, так и за границу.

Также IBAN позволит проще определять плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает.

Банковские карточки и стандарт IBAN

Переход на стандарт IBAN не предполагает замены банковских карт или изменения их номеров.

Согласно сообщению НБУ, все платежные карточки, эмитированные банками на счет клиента, остаются действующими, они являются платежным инструментом, который предоставляет клиенту возможность с помощью платежного устройства, в частности инициировать перевод средств с банковского счета.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде пояснили рекордное укрепление национальной валюты в Украине в минувшем году переводами средств от граждан на заработках, рекордными урожаями и повышением спроса на украинские облигации.

"Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в то же время как цены украинского импорта — на тот же газ, — уменьшились", - заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.