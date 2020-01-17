Недолгие проблемы: в НБУ отменили ограничение на переводы со счетов ФОПов

Нацбанк / УНИАН

В Нацбанке Украины отменили недавно введенную норму, прямо запрещавшую использовать текущие счета физических лиц-предпринимателей для собственных нужд и обязывающую перечислять или снимать деньги с них исключительно после уплаты всех положенных по закону налогов и сборов.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале НБУ. Главный финансовый регулятор страны решил отменить пункт инструкции об открытии и использовании счетов, по которому по счетам физлиц-предпринимателей осуществляются все операции (кроме тех, что связаны с личными потребностями).

Кроме того, отмененный пункт прямо предусматривал, что деньги с вышеуказанных счетов перечисляются на счета физических лиц для собственных нужд возможны лишь после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законодательством Украины.

Однако, как рассказали в НБУ, такая норма вызвало серьезную озабоченность бизнес-сообщества. Потому регулятор и пошел на ее отмену.

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