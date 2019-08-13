Война с ФОП: как власти готовятся ужесточить вопрос и чем это грозит бизнесу и украинцам

Партия Слуга народа взялась за мелкий бизнес – там разрабатывают меры по борьбе со злоупотреблениями физических лиц-предпринимателей (сокращенно ФЛП или ФОП), хотят ограничить возможности уклонения от уплаты налогов. При этом заверяют, что упрощенный режим налогообложения менять не собираются.

"И президент, и партия поддерживают упрощенный режим. Более того, мы брали на себя обязательство не изменять его - не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для ФОП. Но проблема этого режима в том, что его, кроме малых предпринимателей, использует средний и крупный бизнес", - сказал в интервью журналистам нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев.

По его словам, юрлица превышают лимиты в 5 млн. грн. в год, установленные для ФОП.

Читайте также"Все на ФОПах": у Зеленского пообещали "взять за бока" малый бизнес"Зайдите в любой ресторан Киева, и вам на алкогольные напитки принесут чек от ООО или какого-то юрлица, а на еду - от ФОП. О чем это говорит? О массовом уклонении от уплаты налогов с использованием ФОПов", - добавил он.

В ближайшее время партия представит решения относительно злоупотреблений ФОП в контексте уклонения от налогообложения.

"На сегодня мы рассматриваем, возможно ли, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления. Или необходимо внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров", - уточнил депутат, пообещав представить решение еще до начала работы новой Рады.

Как украинцы экономят при помощи ФОП

Сейчас украинцы, которые оформлены частными предпринимателями, обязательно платят единый налог и единый социальный взнос на будущую пенсию (22% от минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн.). Например, торговец на рынке, оформленный как ФОП, ежемесячно отдает государству 192 грн. единого налога (это 10% от прожиточного минимума) и 918 грн. – ЕСВ.

Продавец или предприниматель из сферы ресторанного бизнеса ежемесячно платит 834 грн. единого налога (это 20% от минимальной зарплаты) и 918 грн. единого социального взноса. Еще одна категория частных бизнесменов, выручка которых не превышает 5 млн. грн., отдают 3% от заработанной суммы, и тоже платят ЕСВ.

Такое налогообложение обходится гораздо дешевле работодателю. За сотрудника, который оформлен по трудовой книжке, он должен заплатить 22% ЕСВ от зарплаты, еще 18% - это подоходный налог и 1,5% составляет военный сбор. То есть, за каждого наемного работника фирма отдает 41,5% процентов налогов.

Легальный офшор

Упрощенная система налогообложения – это легальный офшор, при котором сотрудники ресторанов и магазинов оформлены как частные предприниматели, объясняет экономист Александр Охрименко .

"Они платят мизерный налог по упрощенной системе. И закон не нарушают. Хотя если бы они были оформлены по трудовой, то платили бы больше налогов. Но государство дает им возможности не платить. И требовать обратное – это абсурд. Если ликвидировать упрощенную систему уплаты налогов, то да, тогда можно требовать, чтобы все платили одинаковый налог. Но, насколько я понял, ликвидировать эту систему на планируют. А, следовательно, и радикально менять ничего не будут", - говорит Охрименко.

Он уточняет, что если теоретически ликвидируют единый налог, то поступления в бюджет увеличатся. Но в случае, если бизнесмен начнет платить налоги на общих основаниях, то автоматически подскочат цены на все.

"Да, в бюджете будет больше денег, но все подорожает. И тогда нужно будет поднимать зарплату бюджетникам, пенсии. Сейчас у нас есть очень привлекательная модель не платить налоги, и люди их не платят", - уточнил Охрименко.

Экономист Андрей Новак объясняет, что использование механизма ФОП в ресторанах и барах выгодно еще и по той причине, что заведению с большими доходами не очень хочется делиться с государством прибылью.

"В супермаркетах, где много сотрудников, тоже проще оформлять кассиров, поваров и продавцов частными предпринимателями. Потому что не нужно платить налоги на доходы физлиц. Бороться с этим можно только с помощью проверок налоговой, которая выезжает на место и может физически проверить у работодателя – кем выписаны чеки и как оформлены сотрудники. Потому что ФОП у нас законны", - считает Новак.

Теневые схемы

А вот экономист Борис Кушнирук рассказывает на примере ресторана, как ФОП "зарабатывают" на уклонении от уплаты налогов.

Читайте такжеВойна государства с ФОП: почему IT-задрот лучше учительницы"Это возникает из двух составляющих, первая из них – налог на добавочную стоимость. НДС платят как разницу между входящим налогом, и исходящим. Например, бизнесмен закупил продуктов для ресторана на 10 тыс. грн., он должен заплатить 20% НДС – это 2 тыс. грн. Потом он приготовил из этих продуктов еду, и цена блюд из этих уже составила 30 тыс. грн., где 20% НДС – это уже 6 тыс. грн. И получается, что разницу между 2 тыс. и 6 тыс., то есть 4 тыс. бизнесмен должен был перечислить в бюджет. И вот когда продукты закупает физическое лицо-предприниматель, то он ничего не перечисляет, потому что не является плательщиком НДС, и соответственно у него нет проблем с входящим и исходящим налогом. Потому что продукты для ресторана он купил на рынке за наличку", - объясняет Кушнирук.

Вторая составляющая, говорит эксперт, связана с общими доходами, которые получают рестораны.

"И если эти доходы не регистрируют, то официальные зарплаты сотрудникам – минимальные, с них же отчисляют и минимальные налоги ЕСВ и подоходный налог. Эта проблема общая в стране, и везде картина одна и та же. Мы видим заведения, зарегистрированные на физических лиц. И таким образом они налоги не платят", - говорит Кушнирук.

Как решить проблему

По мнению Кушнирука проблему решить можно с помощью нескольких вариантов. Один из них – налог с продаж.

"Если предприниматель, владелец ресторана, не хочет быть на общем налогообложении, это абсолютно нормальное право. Но при этом на цену стоит установить не НДС, а налог с розничной продажи. И в этом случае уклонится от него невозможно – продал на определенную сумму, добавь к ней налог. И он может быть на уровне 5-7 процентов от продаж, но приведет к тому, что этот предприниматели автоматически начнут платить. При этом это просто другая форма НДС – налог с оборота", - объяснил нам Кушнирук.

При этом, налог с продажи стоило бы перечислять в местные бюджеты, где территориально работают рестораны, и где властям будет проще осуществлять контроль. Решить проблему, связанную с теневыми и заниженными зарплатами, которые позволяют экономить работодателю, тоже можно.

Это проблема не только украинская, а так происходит по всему миру, объясняет эксперт.

"Ухудшается соотношение работающих и людей пожилого возраста, а во всех развитых странах рождаемость стремительно падает. И количество работающих падает, а пожилых – растет. Таким образом солидарная система фактически не функционирует. И единственное, что может гарантировать государство – это минимальную пенсию при наличии того, что человек на протяжении 30-40 лет делал взносы", - уточняет экономист.

А вот показывать реальную зарплату украинцам поможет стимул - именно механизмы без давления, которые заинтересуют украинцев и работодателей не прятать налоги, смогут исправить ситуацию.

"Тогда у них не будет возникать конфликта с работодателем, с которым они сейчас находятся фактически на одной стороне против налоговиков, и последние в этой войне проигрывают. Работодатели и сотрудники не заинтересованы показывать свои настоящие заработки, потому что с них нужно платить налоги. Но если появятся льготы, например, часть задекларированных доходов будет направлена на добровольное пенсионное частное накопление, то тогда сотрудники перестанут прятать в тень заработанное. Также это может быть добровольная медицинская страховка, где треть будет платить сам работник, треть – работодатель, а еще треть – государство. Речь идет о дополнительном пакете медстраховки, помимо обязательной государственной. И это тоже заинтересует украинцев показывать все, что они зарабатывают", - объясняет Кушнирук.

Запроса на "фопство" нет

HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина говорит, что работодатели предлагают оформляться предпринимателями в основном IT-шникам.

"Также бывают ситуации, когда люди уходили из компании и становились дилерами. Они оформляли на себя ФОП, но это уже была не работа, а сотрудничество. Украинцы боятся оформляться как физические лица-предприниматели, а если это простые человеческие люди, то им проще уйти в тень по договоренности – один руку протянул, второй забрал. Или бросил на карточку, что сейчас вообще очень просто. Поэтому никаких ФОП с серьезными бумажными тягомотинами им не нужны. Что касается IT-специалистов, которые должны предоставлять информацию налоговой, то они сами содержат бухгалтеров, которые во всем этом разбираются. Но лесорубу, курьеру, официанту это вряд ли нужно, поэтому запроса на глобальное "фопство" пока нет. Все решается гораздо проще", - сказала Главреду Пашкина.