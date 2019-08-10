"Все на ФОПах": у Зеленского пообещали "взять за бока" малый бизнес

10 августа 2019, 13:06

В ближайшее время будут представлены решения относительно злоупотреблений со стороны ФОП.

ФОП
В Слуге народа взялись за ФОПов / minfin.com.ua

В ближайшее время будут представлены решения относительно злоупотреблений физических лиц-предпринимателей (ФОП) в контексте уклонения от налогообложения, заявил новоизбранный народный депутат от партии Владимира Зеленского Слуга народа Данил Гетманцев.

"Речь идет о так называемых лицах-предпринимателях и о едином налоге. О массовом уклонении от уплаты налогов с использованием ФОП. Мы брали на себя обязательство не менять налоговый режим - не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для ФОП по единому налогу. Но проблема этого режима в том, что им, кроме малых предпринимателей, пользуется средний и крупный бизнес. Все на ФОПах. Но эти юридические лица превышают лимиты своей деятельности (5 млн грн является максимальным лимитом для ФОП) в день. А это уклонение от налогообложения. Поэтому мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФОПам работать на этой системе, а с другой - исключить уклонения от налогообложения ", - сказал Гетманцев.

По его словам, в ближайшее время будут представлены решения относительно злоупотреблений со стороны ФОП в части уклонения от налогообложения.

"Мы рассматриваем возможности, возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, необходимо ли внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно, и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели до начала работы Верховной Рады мы уже представим определенное решение ", - отметил Гетманцев в эфире Украинского радио.

Читайте такжеВойна государства с ФОП: почему IT-задрот лучше учительницыНапомним, ранее у Зеленского анонсировали частичное освобождение ФОПов от налогов. Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского подготовила законопроект, позволяющий освободить владельцев ФОПов от выплаты ЕСВ, в случае, если их деятельность не осуществлялась.

"Мы согласовали законопроект по ФОПам. В 2016 был принят закон, когда даже неработающие ФОПы должны платить ЕСВ по минимальной ставке. Сейчас им приходят недоимки, штрафы, пени в огромных суммах. Мы решили, что мы подадим законопроект, который освободит их от налога, начисленного на деятельность, которую фактически не осуществляли", - заявил советник главы государства Данил Гетманцев.

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бизнес Владимир Зеленский Даниил Гетманцев Слуга народа ФОП новости Украины
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