У Зеленского анонсировали частичное освобождение ФОПов от налогов

Неактивные ФОПы в перспективе могут освободить от налогов / minfin.com.ua

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского подготовила законопроект, позволяющий освободить владельцев ФОПов от выплаты ЕСВ, в случае, если их деятельность не осуществлялась.

"Мы согласовали законопроект по ФОПам. В 2016 был принят закон, когда даже неработающие ФОПы должны платить ЕСВ по минимальной ставке. Сейчас им приходят недоимки, штрафы, пени в огромных суммах. Мы решили, что мы подадим законопроект, который освободит их от налога, начисленного на деятельность, которую фактически не осуществляли", - цитирует Цензор.НЕТ советника нового главы государства Данила Гетманцева.

Журналисты поинтересовались, не спровоцирует ли данная инициатива безответственность в рядах частных предпринимателей. Однако собеседник ответил отрицательно.

Читайте такжеЭкс-министр раскритиковал инициативу властей по ФОПам"Мы исходим из того, что избиратели Зеленского — ответственные люди и они хотят платить налоги, и понимают, что налогообложение — это не просто узаконенный грабеж, а что от этого зависит в том числе и качество дорог, инфраструктура, образование, медицина и многое другое. И эта взаимосвязь должна стать для них очевидной", — добавил он.

Гетьманцев добавил, что нынешняя модель работы между бизнесом и властью гораздо более безответственна, когда одни закрывают глаза на неуплату налогов, а другие – на воровство. Он подчеркнул, что это неприемлемо для государства, которое стремится к стабильности и экономическому развитию.

Напомним, после вызвавшего скандал заявления Андрея Ревы, которое сводилось к тому, что Минсоцполитики по сути собралось ликвидировать ФОПы третьей группы, депутаты Верховной Рады зарегистрировали новый законопроект № 10094 по ФОПам.