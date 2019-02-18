В Минсоцполитики анонсировали охоту на ФОПы

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Чиновники Минсоцполитики разработали законопроект, с помощью которого можно "прикрыть" схему со взятием на работу физических лиц-предпринимателей.

Проект документа был опубликован на сайте ведомства. Чиновники утверждают, что схему с оформлением сотрудников как физических лиц-предпринимателей в Украине используют многие работодатели − ради снижения налоговой нагрузки.

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Всего в законопроекте чиновники прописали семь критериев таков которые должны свидетельствовать о трудовых отношениях между двумя лицами.

1. Периодичность оплаты лицу за выполненную работу — два раза и более.

2. Выполнение работы по поручению и под контролем лица, в интересах которого она делается.

3. Вознаграждение за выполненную работу – единственный источник либо 75 и более процентов дохода физлица-предпринимателя за последние полгода.

4. Работа выполняется на определенном работодателем рабочем месте и в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

5. Физлицо-предприниматель выполняет работу, подобную выполняемой штатными сотрудниками.

6. Организация условий труда, в том числе предоставление рабочего места, обеспечивается лицом, в интересах которого выполняется работа.

7. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняется работа.

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Представители бизнес-сообщества мгновенно выступили с резкой критикой законопроекта. По их мнению, документ в корне неверен в вопросе учета современных реалиях ведения бизнеса и новых форм сотрудничества для креативного класса. Чиновники же, напротив, утверждают, что использование в работе физлиц приводит к неравному положению вещей в бизнесе и дисбалансам в экономике Украины.

Напомним, ранее в Кабмине пожелали заставить всех ФОПовцев установить платежные терминалы. Кроме того, до этого в Украине начались массовые проверки бизнеса.