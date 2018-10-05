В Украине начались массовые проверки бизнеса

"Трясти" будут все виды предпринимателей - малый, средний, крупный бизнес.
В Украине стартовали массовые проверки предпринимателей - власти стремятся выявить тех, кто платит зарплаты "в конвертах", уклоняясь от налогов. При этом проверки коснутся как мелкого, так и крупного бизнеса.
Рейдировать по бизнесменам будет целая группа ведомств - Нацполиция, налоговая, Пенсионный фонд, Гоструд и местные органы власти. Ведомства будут передавать данные в Минсоцполитики, а оно уже - 15 числа каждого месяца отчитываться перед Кабмином об итогах, сообщает "Комментарии".
Штраф за каждого неоформленного сотрудника сейчас составляет 111,6 тыс. грн, а штраф за недопуск проверяющего — до 390 тыс. грн.
Напомним, ранее в Украине отложили введение налога на заграничные посылки.