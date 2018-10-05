В Украине начались массовые проверки бизнеса

Предпринимателям, которые платят деньги в "конвертах", очень не поздоровится / gp.gov.ua

В Украине стартовали массовые проверки предпринимателей - власти стремятся выявить тех, кто платит зарплаты "в конвертах", уклоняясь от налогов. При этом проверки коснутся как мелкого, так и крупного бизнеса.

Рейдировать по бизнесменам будет целая группа ведомств - Нацполиция, налоговая, Пенсионный фонд, Гоструд и местные органы власти. Ведомства будут передавать данные в Минсоцполитики, а оно уже - 15 числа каждого месяца отчитываться перед Кабмином об итогах, сообщает "Комментарии".

Штраф за каждого неоформленного сотрудника сейчас составляет 111,6 тыс. грн, а штраф за недопуск проверяющего — до 390 тыс. грн.

Напомним, ранее в Украине отложили введение налога на заграничные посылки.