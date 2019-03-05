Рост налогооблажения и заоблачные штрафы: о чем идет речь в законпроекте по ФОП для IT-сектора

5 марта 2019, 17:06

IT-предпринимателей хотят выделить в отдельную группу плательщиков единого налога.

IT-сектор намерены обложить растущими налогами
IT-сектор намерены обложить растущими налогами

После вызвавшего скандал заявления Андрея Ревы, которое сводилось к тому, что Минсоцполитики по сути собралось ликвидировать ФОПы третьей группы, депутаты Верховной Рады зарегистрировали новый законопроект № 10094 по ФОПам.

Он называется "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно развития креативных индустрий в Украине)" и предусматривает новый принцип налогообложения физических лиц предприятий, задействованных в сфере IT.

Согласно законопроекту, предпринимателей-айтишников предлагают выделить в отдельную группу плательщиков единого налога и позволить без трудового договора пользоваться компьютерами, информационными системами, коммуникациями; работать в помещениях, принадлежащих другим физ или юрлицам.

Но ключевым параграфом в документе является рост налогообложения, которое предусматривает ежегодное увеличение ставки единого налога:

  • 5% дохода с 1 января 2020 года,
  • 6% дохода с 1 января 2021 года,
  • 7% дохода с 1 января 2022 года,
  • 8% дохода с 1 января 2023 года,
  • 9% дохода с 1 января 2024 года,
  • 10 % дохода с 1 января 2025 года.

С 2020 года представители сферы IT должны будут платить двойной размер минимального страхового взноса в Пенсионный фонд (если посчитать по состоянию на сейчас - это было бы 1836 грн).

Читайте такжеВойна государства с ФОП: почему IT-задрот лучше учительницыУсловия отнесения к новой группе упрощенного налогообложения - неиспользование наемного труда, объем дохода в течение года до 7 млн 500 тысяч гривен.

Большую ставку налога - 15% - предлагают применять, если сумма дохода в течение года будет выше; если доход рассчитан иным способом, чем предусмотрено Налоговым кодексом; если получили доход от видов деятельности, которые не позволяют применять упрощенную систему налогообложения.

Напомним, для обсуждения с 6 февраля по 6 марта в Минсоцполитики опубликовали законопроект, который запрещает работодателям сферы IT трудоустраивать программистов, оформляя их как ФЛП.

В документе прописан механизм распознавания ФОПов в трудовых отношениях, статус которого обязывает предпринимателей заключать трудовой договор – либо платить штрафы.

  • по крайней мере два раза компания перечисляла лицу деньги;
  • выполнение работ по определенной квалификации под контролем руководителя;
  • вознаграждение за работу составляет по крайней мере 75% дохода лица в течение полугода;
  • лицо соблюдает правила внутреннего трудового распорядка;
  • лицо выполняет задачи, подобные тем, что и штатные сотрудники компании;
  • компания организует условия труда для лица;
  • продолжительность рабочего дня определяет компания.

Наказание для уклоняющихся установили следующее: от 62,5 тысяч гривен до 125,2 тысячи гривен в зависимости от уплаты или неуплаты лицом минимальных взносов в Пенсионный фонд.

Читайте такжеУ Гройсмана хотят заставить все ФОП установить платежные терминалыАвторы законопроекта указывают, что принятие закона обеспечит безопасность IT-предпринимателей из-за обвинений фискальных органов в уклонении от уплаты налогов, позволит сохранить привлекательность этого вида бизнеса в Украине для зарубежных инвесторов и обеспечит устойчивый рост поступлений в государственный бюджет из IT-индустрии, а также позволит ей быть конкурентоспособной на мировом рынке.

Законопроект вызвал уже немало скептических комментариев экспертов. Далеко не всем понятно, почему иностранные инвесторы захотят приходить в страну, где ежегодно растет налогообложение.

"Только дебил может утверждать, что рост налоговой нагрузки и, соответственно, снижение нормы прибыли  может повысить привлекательность бизнеса для инвесторов", - считает экономический эксперт Юрий Гаврилечко.  

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Верховная Рада законопроект налогообложение ФОП IT-отрасль
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