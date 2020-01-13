Эксперт рассказал, почему в Украине "порезали" новые ФОПы

Иллюстративное фото / УНИАН

Количественный состав новых физических лиц-предпринимателей (ФОП - украинская аббревиатура), зарегистрированных в Украине в 2019-м, сократился на 15%.

Такие данные опубликовал портал мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов OpenDataBot. Согласно ним, за 2019-й в Украине зарегистрировали 312 211 новых физических лиц-предпринимателей (-15% от показателя 2018-го)

В среднем же в Украине в минувшем году каждый месяц регистрировалось 5,5 тысячи компаний и 26 тысяч ФОП.

Читайте также"Все на ФОПах": у Зеленского пообещали "взять за бока" малый бизнесАналитики OpenDataBot утверждают, что к уменьшению регистрации новых ФОПов привел ряд новых законов - о регистраторах расчетных операций (РРО), о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, о сборе и учете ЕСВ, а также - о представлении единой отчетности по ЕСВ и налогу на доходы физлиц.

"Регистрация новых предпринимателей – это один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируются новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и уходят в тень", - подытожил ситуацию основатель OpenDataBot Алексей Иванкин.

Напомним, ранее, осенью 2019-го, президент Украины Владимир Зеленский инициировал введение моратория на проверки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) всех категорий - кроме "рисковых" - сроком на 2 года.