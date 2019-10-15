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ФОПам дали два года: Зеленский решил ввести мораторий на проверки предпринимателей

15 октября 2019, 20:59

К такому решению президента подтолкнули консультации с экспертами, представителями предпринимателей и народными депутатами.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский дал ФОПам два года / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский инициировало введение моратория на проверки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме "рисковых", сроком на 2 года.

Зеленский подчеркнул, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать.

"Поэтому глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", наподобие ювелирного бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

По информации, к такому решению Зеленского подтолкнули консультации с экспертами, представителями предпринимателей и народными депутатами.

Таким образом Зеленский отреагировал на критику представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", которые вводят электронный чек.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив обратила внимание на то, законы направлены не против физических лиц-предпринимателей, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группу ФЛП, тем самым уменьшая объем уплаты налогов.

По ее словам, предпринимателей пугают необходимостью приобретения кассовых аппаратов за бешеные деньги, хотя на самом деле такого обязательства нет - достаточно будет скачать себе в телефон бесплатное приложение, которое предоставит Государственная фискальная служба(ГФС).

Заместитель руководителя Офиса Президента объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года.

В то же время, государственная налоговая служба должна предоставить с 1 января следующего года приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим.

По словам Зеленского,, это необходимо для того, чтобы предприниматели успели приспособиться к изменениям в законодательстве.

Зеленский также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена.

Напомним, ранее совладелец Новой Почты Вячеслав Климов заявил, что отдельные законодательные инициативы власти усложняют жизнь миллиону украинских предпринимателей.

"Вместо борьбы в теневой экономике очень много законодательных инициатив пытаются усложнять жизнь многим малым предпринимателям", - высказался Климов во время встречи компаний-членов Американской торговой палаты, Европейской бизнес ассоциации и Союза украинских предпринимателей в пятницу, 4 октября.

По его словам, по состоянию на февраль 2019 года в Украине 572 тысяч ФОП-ов 2й группы и 479 тысяч ФОП-ов 3-й группы.

"То есть мы говорим о миллионе предпринимателей, которым мы усложняем жизнь. Когда мы говорим о цифровых РРО, забывают сказать, что Z-отчеты будут бумажными, что они будут отчитываться в налоговую, что подрывает саму суть упрощения системы", - заявил он.

Читайте также"Розетка работает в чёрную, пусть закрывается": украинцы советуют Зеленскому подписать скандальный законТакже ранее владелец крупнейшего интернет-магазина Розетка Владислав Чечеткин пообещал свернуть бизнес, если президент подпишет закон, обязывающий предпринимателей использовать кассовые аппараты.

"Сейчас напишу о законе №1073. Согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о "неправильном чеке". Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, приобретенный по этому чеку, бесплатно. "Неправильный" означает, что его нет в публичной базе налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой. Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в размере 250% и всегда, по каждой жалобе, 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя", - пишет Чечеткин в соцсети.

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