"Работать осталось год": Чечеткин пригрозил закрыть Rozetka

Чечеткин пригрозил закрыть бизнес / скриншот facebook.com/chechotkin

Владелец крупнейшего интернет-магазина Розетка Владислав Чечеткин пообещал свернуть бизнес, если президент подпишет закон, обязывающий предпринимателей использовать кассовые аппараты.

"Сейчас напишу о законе №1073. Согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о "неправильном чеке". Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, приобретенный по этому чеку, бесплатно. "Неправильный" означает, что его нет в публичной базе налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой. Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в размере 250% и всегда, по каждой жалобе, 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя", - пишет Чечеткин в соцсети.

При этом Чечеткин уточнил, что "на них продолжают выливать помои".

"Мы готовимся к остановке бизнеса и людям с бегающими глазками и потными ручками в магазинах-офисах сразу после вступления закона в силу. Пока порция грязи досталась только Rozetka. Потому что я не побоялся заявить о своей позиции. Но скоро проверки будут у всех, к кому захотят придти. Поэтому я призываю бизнес не молчать. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно просранные годы", - высказался Чечеткин.

Отметим, многих украинцев тема затронула за живое, под сообщением Чечоткина появилась маса комментариев разных сортов.

"Закон в этом виде это падение объемов онлайн тороговли в 2 раза. Наложенный платеж будет невозможен - т.к. это нарушение кассовой дисцеплины.80% покупателей не хотят сейчас покупать с предоплатой. Ни дополнительные расходы ни доп. скидки на предоплату не могут этого изменить.Эти покупатели откажутся от покупки быстрее чем согласятся сделать предоплату", - отметил Дмитрий Покотило.

"Вы закроетесь - придет кто-то другой, согласный работать по общим правилам, и займет вашу нишу", - сказала Наталья Гладкова.

"Все правильно, сворачивай свой бизнес и вали накуй!", - посоветовал Юрий Коробкин.

"Я думаю базар буде щасливий..", - убежден Алекса Скурский.

"Это что репрессии для предпринимателей, штож шикарная "держава в смартфони" "браво"!", - добавил Иван Гриненко.

"Владислав, что толку писать. Надо людей выводить на протесты, пока законы не подписаны! 30,09 в 11 утра возле АП будет пикет. В прошлый понедельник пришло мало людей. Посмотрим сколько прийдет в будущий. Такое впечатление, что все всех устраивает, но жопа будет всем. И предпринимателям и покупателям. Работать более менее осталось год!", - сказал Николай Кравцов.

Читайте такжеПрижать ФОПа к стенке: НБУ готовит жёсткие измененияНапомним, ранее экономист Андрей Новак предупредил об опасности налоговых нововведений. По его словам, бизнес начнет закрываться от такого давления.

"Мелкие предприниматели и так сейчас в тяжелом состоянии, потому что в основном это сфера услуг, которая зависит от покупательной способности украинцев, которая сейчас низкая. Малый бизнес находится в режиме выживания. В случае дополнительного налогообложения, им проще будет закрыться и не отдавать наибольшую часть заработанного государству", - сказал экономист.

Надо упрощать налогообложение, считает Андрей Новак. Поскольку налоговая система уже перенасыщена мелкими налогами.

"Должны быть "налоги в смартфоне", прежде всего. Ведь именно человеческий фактор оказывает коррупционные действия, программа их не будет совершать", - рассказал Новак.