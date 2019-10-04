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"Привыкли 300% прибыли получать":в Новой почте пожаловались на кассовые аппараты

4 октября 2019, 16:47

В Новой почте не хотят внедрения кассовых аппаратов.

новая почта
Владелец Новой почты выступил против кассовых аппаратов / Фото: Facebook/Владимир Поперешнюк

Совладелец Новой Почты Вячеслав Климов вслед за владельцем Розетки заявил, что отдельные законодательные инициативы власти усложняют жизнь миллиону украинских предпринимателей.

"Вместо борьбы в теневой экономике очень много законодательных инициатив пытаются усложнять жизнь многим малым предпринимателям", - высказался Климов во время встречи компаний-членов Американской торговой палаты, Европейской бизнес ассоциации и Союза украинских предпринимателей в пятницу, 4 октября.

По его словам, по состоянию на февраль 2019 года в Украине 572 тысяч ФОП-ов 2й группы и 479 тысяч ФОП-ов 3-й группы.

"То есть мы говорим о миллионе предпринимателей, которым мы усложняем жизнь. Когда мы говорим о цифровых РРО, забывают сказать, что Z-отчеты будут бумажными, что они будут отчитываться в налоговую, что подрывает саму суть упрощения системы", - заявил он.

Отметим, многие пользователи Сети недовольны тем, что Новая почта так активно противостоит законопроекту.

"Только дураки платят налоги, платят с % по депозитам 19,5% когда реальная ставка ниже инфляции...а розетка новая почта не хотят платить -так валите с рынка!", - высказалась Бродетская.

"Работать надо по чесноку, а то привыкли по 300% прибыли получать и сразу заныли про кассовые аппараты, видно будет весь денежный оборот.....я думаю большинство не расстроится если ваш магазин закроется. За границей даже на рынке у каждого стоит кассовый аппарат. Привыкайте работать по новому!!!", - убежден Ол Кузен.

Читайте также"Розетка работает в чёрную, пусть закрывается": украинцы советуют Зеленскому подписать скандальный законНапомним, ранее владелец крупнейшего интернет-магазина Розетка Владислав Чечеткин пообещал свернуть бизнес, если президент подпишет закон, обязывающий предпринимателей использовать кассовые аппараты.

"Сейчас напишу о законе №1073. Согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о "неправильном чеке". Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, приобретенный по этому чеку, бесплатно. "Неправильный" означает, что его нет в публичной базе налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой. Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в размере 250% и всегда, по каждой жалобе, 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя", - пишет Чечеткин в соцсети.

закон бизнес кассовые аппараты предпринимательство Новая почта ФОП новости Украины
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