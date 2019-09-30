"Розетка работает в чёрную, пусть закрывается": украинцы советуют Зеленскому подписать скандальный закон

Чечеткин пригрозил закрыть бизнес, в соцсетях сказали "ок" / facebook.com/chechotkin

Несколько дней назад владелец крупнейшего интернет-магазина Розетка Владислав Чечеткин пообещал свернуть бизнес, если президент подпишет закон 1073, обязывающий предпринимателей использовать кассовые аппараты.

Отметим, в соцсетях после слов Чечеткина начались активно обсуждать законопроект и судьбу интернет-магазина и вообще, интернет-торговли в Украине.

В частности, журналист Евгений Плинский убежден, что раз Чететкин заволновался, значит - закон хороший и его нужно подписывать.

"Оценить уровень прозрачности и законности работы Розетки можно по заявлению его владельца Владислава Чечеткина. Он сказал, что, если Володимир Зеленський подпишет законы 1053-1 и 1073 он закроет свой бизнес. Ну если посмотреть на то, что практически весь маркетплейс Розетка сбывает нелегальные товары через фиктивных ФОПов без уплаты налогов, а этот закон закроет их теневую лавочку (полочку), то закон очень хороший. Владимир Александрович, надо срочно подписывать", - отметил журналист.

При этом Плинский отметил, что теперь слово за Новой почтой, "которая тоже хорошо греется на теневой экономике".

"Розетка и НП работают в чёрную, визг подняли)))) свято место пусто не бывает, пусть закрывается)", - в комментариях к сообщению журналиста добавил Андрей Мирошник.

"Почта греется гораздо больше. Они вообще а%#+€$

"А давайте уже всё закроем к е*ени-матери... Чего тянуть? И никаких мучений", - предложил Сергей Байбурин.

"Население тоже в большинстве случаев выживает незаконно. Желание жить выше этих блд-ских законов))", - отметил Сергей Кардровский.

"Згорів сарай, гори і хата! Завалили внешнюю политику завалили и внутреннюю!", - думает Влад Ковальчук.

"А если Розетка и НП купит по 200 скорых, от них отстанут???", - вопрошает Иван Штрек.

Читайте также"Все на ФОПах": у Зеленского пообещали "взять за бока" малый бизнесНапомним, ранее экономист Андрей Новак предупредил об опасности налоговых нововведений. По его словам, бизнес начнет закрываться от такого давления.

"Мелкие предприниматели и так сейчас в тяжелом состоянии, потому что в основном это сфера услуг, которая зависит от покупательной способности украинцев, которая сейчас низкая. Малый бизнес находится в режиме выживания. В случае дополнительного налогообложения, им проще будет закрыться и не отдавать наибольшую часть заработанного государству", - сказал экономист.