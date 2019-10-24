Расходы, штрафы и проблемы: как будут выживать ФОП после нового закона

Малый бизнес обязали устанавливать кассовые аппараты / minfin.com.ua

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал законы № 128-IX и №129-IX, которыми вводятся обязательные кассовые аппараты для малого бизнеса.

Главред разбирался в том, что еще предлагается этими законами и какие риски возможны для предпринимателей.

Что меняется

По большей части, законы, подписанные президентом, в основном коснутся следующих предпринимателей: ФОП 2 группа, ФОП 3 група и ФОП 4 группа – то есть всех, чей доход за год превышает 300 тысяч. Такие предприниматели, начиная с 1 января 2021 года, должны будут использовать кассовые аппараты. Кроме стандартных кассовых аппаратов с бумажными чеками, предприниматели, согласно новому законодательству, в качестве их замены смогут использовать планшеты, смартфоны или ноутбуки, на которые необходимо будет установить программное обеспечение (ПО) под названием E-Receipt (электронный чек). На данный момент его работа происходит в тестовом режиме – полностью доработать его обещают за полгода, то есть до весны 2020 года.

Читайте такжеШтрафы и бесплатные товары для потребителя: почему бизнес испугался закона "о кэшбэке"При этом часть ФОПов все еще могут обходиться без кассовых аппаратов. В частности, они необязательны для кафе-ресторанов быстрого обслуживания, турагенств, интернет-магазинов, работающих на ФОП, магазинов автотоваров и секонд-хендов. Однако при этом в законе сказано, что ПО является обязательным для всех предпринимателей, чей доход превышает 1 млн гривен.

Еще одно новшество, которое предлагает новое законодательство – так называемый кешбек, который должен появиться уже с 1 октября 2020 года.

Если покупка от 850 грн частично фискализирована (не все позиции чека отображены на сервере налоговой) или нефискализирована (выданный чек вообще не отображается на сервере), то покупатель может обратиться с жалобой на продавца.

Фактически, с его помощью покупатель сможет контролировать продавцов – например, если после покупки вам не выдали чек, то продавец должен будет уплатить штраф в размере 150% от стоимости покупки, часть из которого получит заявитель, а остальное – будет направлено в госбюджет.

Почему приняли закон о ФОПах

Как утверждают их авторы из пропрезидентской фракции, эти законы необходимы для выведения бизнеса из тени. Прежде всего, крупного и среднего бизнеса, которые часто используют ФОПов, чтобы платить меньше налогов.

Это связано с тем, что по отношению к ФОПам четырех существующих групп, в зависимости от суммы их годового оборота, действует так называемая упрощенка – обязательная плата единого налога, что позволяет существенно экономить работодателям. Например, продавец продуктов, который относится к 1 группе "единоналожников", уплачивает каждый месяц 10% процентов от прожиточного минимума, то есть 192 гривны. У ФОПов 2 группы, чей доход не превышает 1,5 миллиона гривен (к ним, по большей части, относят сотрудников ресторанного бизнеса, этот налог составляет уже 20%, то есть примерно 834 гривны за каждого своего сотрудника.

Читайте такжеРост налогов и штрафы: законпроект по ФОП для IT-сектораФОПы 3 группы, чей годовой доход не превышает 5 миллионов гривен, уплачивают куда реже и меньше – 3 процента от заработанной суммы раз в квартал. При этом все эти категории раз в квартал также уплачивают и единый социальный взнос (ЕСВ) – 918 гривен с человека.

Такая система налогообложения гораздо выгоднее для работодателей, ведь если сотрудник принят на работу по трудовой книжке, налоги для такого предприятия гораздо выше, так как с зарплаты каждого своего трудоустроенного сотрудника работодатель должен выплачивать 22% ЕСВ, 1,5% военного сбора и 18% подоходного налога ежемесячно.

"Будут выкачивать штрафы"

У самих предпринимателей новые законы вызывают сплошные вопросы.

"Мы не понимаем, как этот закон будет работать в реальном секторе. Например, закон ссылается на обязательную фискализацию (использование кассовых аппаратов, - Ред.) 2-4 группы упрощенки. Соответственно, каждому такому предпринимателю необходимо будет купить кассовые аппараты, а это – дополнительная нагрузка на их бюджет. Кроме того, в законе говорится и о том, что каждый смартфон может стать карманным кассовым аппаратом. Однако нет разъяснений того, какое программное обеспечение использовать, как оно будет сообщаться с ГФС. Также неизвестно, что делать с людьми в селах, которые покупают там продукты, и так как там есть проблемы с интернетом и эта проблема не решена, то о каких кассовых аппаратах в смартфонах идет речь?", - говорит Главреду глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь .

Также, по словам эксперта, остается вопрос и с администрированием налогов.

"Например, раньше упрощенец сдавал отчет раз в квартал, не выходил за лимиты по кассовой книге и его никто не трогал. А теперь фискальный чек подразумевает под собой жесткую отчетность – то есть раз в месяц, а это требует бухгалтерских навыков. Соответственно, нужно будет либо учиться самому, либо брать бухгалтера в штат, либо на аутсорс, что также несет за собой дополнительные расходы для предпринимателя", - говорит Соболь.

Вопрос кешбека, который якобы стимулирует потребителя контролировать частного предпринимателя, тоже только добавляет вопросов. Непонятно, кто будет контролировать честность самого контроля, поскольку теперь недобросовестные предприниматели могут нарочно подсылать людей к конкурентам, создавая им проблемы и тем самым расчищать себе дорогу.

Экономический эксперт Тарас Загородний напоминает, что сама по себе процедура "упрощенки" появилась еще в 1998 году.

"Это вводилось для того, чтобы избавить малый бизнес от проверок, так как во всем мире понимают, что за гоняться за малым бизнесом – себе дороже. Потому и был введен единый налог, который и способствовал появлению в стране среднего класса. Сейчас де-факто идет наступление на малый и средний бизнес, так как крупный бизнес ка раз может себе позволить установить кассовые аппараты. Уверен, что эти законы будут работать так, что ГФС и другие органы будут выкачивать деньги с предпринимателей со всеми сопутствующими штрафами и проверками. Ни о какой реформе, речь, к сожалению, не идет", - отмечает эксперт.

Эксперты предупреждают, что все эти действия аукнуться для власти падением рейтингов и массой проблем.

"ФОПы – это группа людей с семьями численностью в несколько миллионов человек. Так что власть сейчас создала для себя серьезную проблему. И я думаю, по факту она будет потом принимать еще какие-то законы для того, чтобы проблема рассосалась, потому что ФОПы будут бунтовать", - отметил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

Анастасия Заремба, для Главреда