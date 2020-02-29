"Неолиберальная хе*ня": эксперты устроили грызню в прямом эфире

Александр Охрименко / Скриншот

Экономист Александр Охрименко вступил в острую перепалку с политтехнологом Тарасом Загородним.

В частности, Охрименко заявил о том, что Украине необходимо избавляться от советского промышленного наследия.

"У нас очень много осталось советского хлама. Необходимо его действительно порезать на металлолом, раз и навсегда, потому что оно действительно мешает. Дай бог, порежем. Падение промышленности происходит, но какой – старой, которая действительно просто не нужна. Есть очень большое количество предприятий, где уже работать никто не хочет, они очень старые и неэффективные. В то же самое время создаются новые (предприятия, - ред.). Мало создаются, надо, чтобы их было больше", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Среди предприятий, от которых Украине необходимо избавится, он назвал машиностроительные заводы, которые "годами крали деньги из бюджета".

Читайте также"Пи*арас", "вшивая собака": экс-нардепы устроили свару в прямом эфире"Во времена Кучмы миллиарды долларов вложили в Южмаш. Теперь все молчат, а где Южмаш? Немножко покрали и все… На сегодня остались еще старые предприятия, которые никому не нужны. У нас падает машиностроение, но это то машиностроение, которое развалено. Пусть падает. Не надо их поддерживать, неэффективное производство никто нигде не поддерживает. Хотите поддерживать? Поддерживайте эффективное", - отметил экономист.

С ним в корне не согласился политтехнолог Тарас Загородний, который подчеркнул, что такая логика сводится к тотальной эмиграции украинцев.

"Делают из нас аграрную державу. На этом все закроется… Если у нас есть металлургия, должно быть машиностроение, а дальше - автомобилестроение", - считает он.

Эти слова высмеял Охрименко: "Я это слышу уже 28 лет по поводу автомобилестроения. Хватит, ну не смешите. Когда я слышу такое – это шутка, шутите дальше. Я продвигаю реальные вещи, а это - фантазии. Не говорите ложь".

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На что Загородний ему возразил: "А мне смешно, что вы продвигаете неолиберальные идеи, которые приводят к экспорту рабочей силы за границу. Давайте вы не будете рассказывать сказки. Я вас уважаю, но вы исповедуете неолиберальную хе*ню, которая приводит к оттоку рабочей силы за границу".

Напомним, ранее экс-нардеп Виталий Журавский заткнул рот экономисту Александру Охрименко в прямом эфире.