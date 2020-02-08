"Хам": экс-нардеп заткнул рот экономисту в прямом эфире

Александру Охрименко закрыли рот / Скриншот

Бывший народный депутат Виталий Журавский во время ток-шоу закрыл рукой рот экономическому эксперту Александру Охрименко.

Конфликт между двумя экспертами возник во время обсуждения законопроекта о рынке земли.

Журавский утверждал, что законопроект в нынешнем виде выгоден международному спекулянту Джорджу Соросу, а также МВФ, который поставил Украине соответствующее условие.

"Вы фантазируете, это смешно, сколько можно врать. Сорос никакого отношения к этому закону не имеет. Украинские олигархи - имеют", - утверждал Охрименко, перебивая своего визави.

В ответ Журавский призвал Охрименко набраться терпения и дождаться своего слова, а также отметил, что не собирается его перекрикивать.

Кроме того, другие гости в студии также обратили внимание на то, что Охрименко ведет себя по-хамски.

Наконец, не выдержав словесного недержания Охрименко, Журавский поднялся со своего места и ладонью закрыл его рот.

Напомним, ранее Охрименко устроил склоку в прямом эфире с политэкспертом Михаилом Чаплыгой.