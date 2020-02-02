"Какой глупец, убожество": эксперты устроили склоку в прямом эфире на ТВ

Александр Охрименко высмеял экономические познания Михаила Чаплыги / Скриншот

Политический эксперт Михаил Чаплыга и экономический эксперт Александр Охрименко вступили в острую словесную перебранку в прямом телеэфире.

В частности, эксперты не сошлись во мнениях, обсуждая ситуацию в экономике Украине. Оппоненты разошлись во взглядах оценивая падение промпроизводства и состояние ВВП.

Охрименко утверждал, что ВВП в Украине показывает рост в 3,5%, а падение промпроизводства за 2019 год составило всего 0,2%. На что Чаплыга ему иронически возражал, что Украина ничего не производит, но "бьет рекорды".

"Любите дурню говорить… Боже, какой глупец, совсем не понимает, что такое ВВП", - ответил ему Охрименко.

Напомним, ранее Охрименко объяснил, как грабят украинцев.