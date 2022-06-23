40 гривен за доллар уже летом: украинцам раскрыли сценарий стремительной девальвации

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Американский доллар имеет потенциал стабильности. Этому способствует более высокая учетная ставка Федеральной резервной системы США, что позволит снизить инфляцию, заявил экономический эксперт Алексей Кущ.

В комментарии Телеграфу он пояснил, что низкая учетная ставка в 0,25% в еврозоне приведет к более высокой инфляции и девальвации евро.

"Также в пользу доллара говорит и тот факт, что экономика США имеет профицит энергоресурсов и не зависит от роста цен на них, в то время как ЕС и Азия вынуждены энергоресурсы импортировать, что снова-таки негативно влияет на стабильность их валюты",- отметил собеседник.

Вместе с тем он уверен в то, что девальвация гривны практически неминуема, но когда это произойдет и на какую сумму предугадать фактически невозможно.

"Лично я бы дальше чем на месяц не заглядывал и думаю, что к середине июля за доллар будут давать не более 40 гривен", — добавил Кущ.

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