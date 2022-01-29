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50 гривен за доллар: украинцам дали пугающий сценарий девальвации

29 января 2022, 01:18
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На рост курса доллара продолжает влиять угроза вторжения России, говорит Александр Хмелевский.

доллары
/ Reuters

В ближайшее время девальвация гривны будет продолжаться, заявил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

На рост курса доллара продолжает влиять угроза вторжения России. Поэтому как иностранные инвесторы, так и отечественные предприниматели выводят средства из Украины, рассказал он Фактам ICTV.

Опасный сценарий обрушения гривны

Эксперт убежден, что если произойдет полномасштабная агрессия России, то девальвация будет достаточно существенной.

"Мы будем наблюдать массовое бегство капиталов из Украины по аналогии, как это происходило в 2014 году, а гривня обесценится до 50 грн за доллар или даже больше", – предостерегает кандидат экономических наук.

По убеждению эксперта, все будет зависеть от того, как будут разворачиваться события. Однако, если нападения не будет, гривна все равно будет находиться под давлением.

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Что давит на гривну

Он отмечает: в условиях энергетического кризиса, что продолжается нынче, Украине приходится закупать уголь, топливо, электроэнергию по завышенным ценам и тратить на это валюту.

Кроме того, растет также и политическое напряжение в обществе.

Также растут протестные акции граждан, которые недовольны ухудшением социально-экономических условий. Все это ухудшает экономическую ситуацию и усиливает девальвацию гривны, говорит кандидат наук.

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