Агентство Fitch спрогнозировало развитие экономики Украины и инфляцию

Аналитики предполагают, что экономические ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, останутся в ограниченном масштабе.
Украинский валовый внутренний продукт после спада на 4,2% в 2020 году (и с инфляцией 5%) в 2021 году увеличится на 4,1% ‒ с ростом инфляции до 6,9%. Такой прогноз обнародовали аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
"Мы прогнозируем рост ВВП на 4,1% в 2021 году за счет частного потребления, роста производства сельскохозяйственной продукции и частичного восстановления инвестиций", – заявили они.
В целом, в Fitch подтвердили рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом. Также прогнозируется, что в 2022 году восстановление экономики страны замедлится до 3,8% при снижении инфляции до 5,3%,
В Fitch указывают, что вторая волна пандемии коронавируса COVID-19 была намного более серьезной, чем первая. Но при этом уровень смертности постепенно снижается и аналитики предполагают, что экономические ограничения останутся в ограниченном масштабе.
Рост инфляции до 6,1% по итогам января в Украине Fitch объясняет более высокими ценами на сырьевые товары и энергоносители, ослаблением гривни и повышением минимальной заработной платы на 20%.
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