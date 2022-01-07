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Больше 23 тысяч гривен: в Украине резко вырастут зарплаты

7 января 2022, 18:42

Полицейским должны выплачиваться ежемесячные надбавки за выслугу лет.

Зарплата
Зарплата / УНИАН

В Украине хотят значительно повысить заработную плату полицейским. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в статью 94 Закона Украины "О Национальной полиции" по осовремениванию размера денежного обеспечения полицейских.

Законопроект внесли в Раду 6 января 2022 года.

Что ждет полицейских

Он предусматривает, что должностной оклад работников полиции должен составлять не менее 10-ти размеров прожиточного минимума, установленного на 1 января календарного года.

Как свидетельствует информация из проекта закона, полицейским должны выплачиваться ежемесячные надбавки за выслугу лет в зависимости от стажа службы в полиции:

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  • от одного до двух лет – 5%;
  • от двух до четырех лет – 10%;
  • от четырех до семи лет – 15%;
  • от семи до десяти лет – 20%;
  • от 10 до 13 лет – 25%;
  • от 13 до 16 лет – 30%;
  • от 16 до 19 лет – 35%;
  • от 19 до 20 двух лет – 40%;
  • от 20 до 25 лет – 45%;
  • свыше 25 лет – 50% должностного оклада.

Утверждать порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет полицейским должно правительство.

Следовательно, в случае принятия законопроекта, объем заработной платы полицейских достигнет минимум 23 930 гривен.

Как сообщал Главред, Верховная Рада утвердила прожиточный минимум на 2022 год, который прописан в принятом госбюджете-2022.

В последний раз прожиточный минимум вырос 1 декабря 2021 года, поэтому 1 января 2022 года он останется без изменений и в расчете на одного человека на месяц составит 2393 гривны.

В то же время, ближайший рост предусмотрен летом. С 1 июля прожиточный минимум вырастет до 2508 гривен. А с 1 декабря - до 2589 гривен.

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