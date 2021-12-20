В декабре 2021 средняя зарплата в Украине взлетит на 15%

В декабре средняя зарплата в Украине вырастет примерно на 15% / ua.depositphotos.com

В декабре 2021 средняя зарплата украинцев существенно вырастет. Это касается как работников государственной, так и частных сфер. В то же время уже в январе ситуация кардинально изменится.

Как говорят эксперты, разница в декабрьских и январских выплатах объясняется тем, что последний месяц года в Украине существует практика выплат премий или так называемой 13-й зарплаты перед новогодними праздниками, пишет Obozrevаtel.

Данные за ноябрь Госстат еще не опубликовал, но в октябре в среднем украинцы получали 14 045 грн. Как прогнозирует директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, в декабре средняя зарплата, как обычно, вырастет примерно на 15%.

Хотя многие сотрудники и государственной, и бюджетной сфер получат существенную прибавку в декабре, они не очень ее ощутят.

"Если человеку прибавили каких-то 500 грн, он не понесет это в банк. Люди все это несут на рынок, все эти доплаты забираются у людей через ажиотажный спрос и через цены. Тот, кто хорошо зарабатывает, так и дальше имеет хороший доход, а социально незащищенные слои населения остаются бедными", - отметил говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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В январе, в сравнении с декабрем, наблюдается резкое падение средней зарплаты. Но эксперты призывают не сравнивать эти месяцы. Чтобы проследить динамику, советуют сравнить, к примеру, январь одного года к январю прошлого. Пока данных для сравнения по январю 2022-го у нас нет. Но, как утверждает Пендзин, в этом году зарплаты однозначно выросли, сравнительно с прошлым годом.

"Номинальная зарплата выросла процентов на 18, реальная - процентов на 8-9", – говорит эксперт.

Читайте также200 работодателей отказали в работе: в Киеве тестировщица ПО пострадала из-за возрастаПримерно такой рост мы сможем проследить уже в феврале, когда будут январские показатели.

При этом глядя на показатели средней зарплаты за декабрь, некоторые политики и эксперты несколько спекулируют и делают выводы о резком росте зарплат. Но переоценивать показатели не стоит, так как декабрьская зарплата включает в себя много посторонних факторов, которые не имеют общего с реальной тенденцией к росту доходов. Зарплата по итогу 2021-го действительно вырастет, но не настолько, как может показаться в декабре.

Как сообщал Главред, Верховная Рада утвердила прожиточный минимум на 2022 год, который прописан в принятом госбюджете-2022.

В последний раз прожиточный минимум вырос 1 декабря 2021 года, поэтому 1 января 2022 года он останется без изменений и в расчете на одного человека на месяц составит 2393 гривны.

В то же время, ближайший рост предусмотрен летом. С 1 июля прожиточный минимум вырастет до 2508 гривен. А с 1 декабря - до 2589 гривен.

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