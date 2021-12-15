"Средняя зарплата - до 15,7 тысяч гривен": в Кабмине рассказали, когда украинцам ждать "чуда"

Кроме того, в украинском правительстве четко и конкретно расписали динамику повышения минимальной зарплаты в месячном размере в 2021 и 2022 годах.
С 1 января будущего года в Украине не изменится показатель минимальной месячной заработной платы. Повышение на 200 гривен запланировано лишь с 1 октября. Соответствующие показатели были зафиксированы в государственном бюджете на 2022-й, который Рада приняла 2 декабря, сообщает ТСН.
Интересно, что минимальная почасовая зарплата вырастет уже с 1 января — но всего лишь на 14 копеек.
При этом в Кабмине расписали динамику повышения минимальной зарплаты в месячном размере в 2021 и 2022 годах:
- с 1 января 2021 года — 6 000 гривен;
- с 1 декабря 2021 года — 6 500 гривен;
- с 1 января 2022 года — 6 500 гривен;
- с 1 октября 2022 года — 6 700 гривен.
Также, говорят чиновники, неуклонно должна будет повышаться и минимальная зарплата в почасовом размере в 2021 и 2022 годах:
- с 1 января 2021 года — 36,11 гривны;
- с 1 декабря 2021 года — 39,12 гривны.
- с 1 января 2022 года — 39,26 гривны;
- с 1 октября 2022 года — 40,46 гривны.
К слову, в Минэкономики прогнозируют, что средняя заработная плата в Украине в будущем году может составить около 15 778 гривен.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 декабря в Украине вырасли заработные платы учителей. Прибавка в окладах получилась на 8,4%. В частности, зарплата педагога первой категории увеличится на 872 гривны. Директора заведения – на 1,3 тысячи гривен. Учитель высшей категории получит на 1061 гривну больше, в то время как зарплата педагога без опыта работы вырастет на 753 гривны.
Основатель компании Performance Managment Сергей Сароян рассказал о том, что зарплаты в Украине в 2022 году будут расти неравномерно, а часть окладов "съест" инфляция. Повышение зарплат ожидает представителей IT-сферы и рабочих профессий.
Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что к концу 2022 года средняя зарплата в Украине должна составить 17 500 гривен. По его словам, правительство намерено работать над тем, чтобы номинальная зарплата соответствовала реальной.
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