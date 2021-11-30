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С 1 декабря вырастут зарплаты украинских учителей: прибавка существенная

30 ноября 2021, 16:17
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Зарплаты украинских учителей вырастут на 8,4%.

учитель
Учителям завтра поднимут зарплаты / Фото pixabay.com

В первый день зимы, с 1 декабря 2021 года, зарплаты украинских учителей вырастут на 8,4%.

Таким образом, заработки педагогов поднимутся на 753-1,3 тыс. гривен.

Стоит отметить, что это уже второе повышение зарплаты педагогов за 2021 год.

В целом, с 1 января 2021 года зарплаты выросли на 20%.

В МОН отметили, что зарплата педагога-организатора I категории вырастет на 872 гривны, а директора учебного заведения – на 1,3 тысячи.

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Также учитель высшей категории будет получать на 1061 гривну больше. А педагог без опыта работы – на 753 гривны.

  • Для директора заведения общего среднего образования сумма изменится с 15742 до 17057 грн;
  • для молодого учителя без категории и стажа работы: с 9015 до 9768 грн;
  • учителя II категории: с 11124 до 12053 грн;
  • учителя І категории: с 11 912 до 12 906 грн;
  • учителя высшей категории: с 12698 до 13759 грн; ассистента учителя: с 10338 до 11200 грн;
  • руководителя кружка: с 11124 до 12053 грн;
  • педагога-организатора І категории: с 10 445 до 11 317 грн.

Как известно, повышение заработной платы учителей предусмотрено госбюджетом на следующий год. В текущем году расходы из госбюджета на образование составили 139,5 млрд. гривен, то есть, на 26,6 млрд. гривен больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за экономических трудностей в связи с пандемией коронавируcа COVID-19 украинские учителя не получают вовремя или недополучают положенные надбавки к окладу.

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