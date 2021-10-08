Украинским учителям не доплачивают надбавки: стали известны причины

Украинским учителям не доплачивают надбавки: стала известна причина / УНИАН

Из-за экономических трудностей в связи с пандемией коронавируcа COVID-19 украинские учителя не получают вовремя или недополучают положенные надбавки к окладу. Об этом сообщили представители Службы образовательного омбудсмена.

В частности, сам омбудсмен, Сергей Горбачев, объясняет причины уменьшения надбавок и доплат так:

Неправильный расчет образовательной субвенции органами местного самоуправления и органами управления образованием;

Финансовая несостоятельность местных общин в обеспечении заработных плат на должном уровне для работников учреждений дошкольного и внешкольного образования, ведь их заработная плата полностью финансируется из местных бюджетов;

Часть средств остатков образовательной субвенции может находиться на счетах областей, то есть эти средства не дошли до органов местного самоуправления, соответственно не дошли и до учебных заведений;

Отсутствие порядка распределения средств образовательной субвенции в общинах, поэтому распределение средств осуществляется по логике учредителя, на основании штатных расписаний, тарификационных списков и других документов.

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Напомним, ранее сообщалось, что 8 сентября 2020 года Министерство образования предложило реформировать оплату труда педагогических работников с понижением зарплат учителям.

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19 октября 2020 года стало известно, что украинских педагогов в 2021 году ожидает повышение зарплаты в январе и в июле. Оплата их труда с июля следующего года должна возрасти на 30%. Такие изменения были предусмотрены внесениями в законопроект о государственном бюджете Украины на следующий год.

В января 2021 года руководитель правительства Денис Шмыгаль говорил о выделении в нынешнем году на зарплаты учителям около 100 миллиардов гривен.