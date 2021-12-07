Средняя зарплата в Украине – до 19 тысяч гривен: в Кабмине сделали прогноз на ближайшие 3 года

Минималка в Украине вырастет лишь на 200 гривен в октябре 2022 года / УНИАН

Средняя заработная плата в Украине в 2022 году должна составить 15 778 гривен, в 2023 году она вырастет до 17 425 грн. Уже в 2024 году размер средних выплат составит 19 258 гривен. Минимальная зарплата в следующем году увеличится на 200 грн и с октября составит 6 700 грн.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики. Как полагают большинство аналитиков, в период с 2022 по 2024 год средняя заработная плата вырастет на 3480 гривен.

Зарплаты в Украине на 2022-2024 годы

2022 год – 15 778 гривен

2023 год – 17 425 гривен

2024 год – 19 258 гривен.

Читайте такжеЧто меняется с 1 декабря в Украине: повышение пенсий, зарплат и "Вовина тысяча"Примечательно, что минимальная зарплата в 2022 году должна составить только 6 500 гривен. Фактически весь год она будет держаться на одном уровне, и только в октябре ее повысят на 200 гривен.

Зарплаты в Украине

С 1 декабря в Украине вырастут заработные платы учителей. Ожидается прибавка в окладах на 8,4%. В частности, зарплата педагога первой категории увеличится на 872 гривны. Директора заведения – на 1,3 тысячи гривен. Учитель высшей категории получит на 1061 гривну больше, в то время как зарплата педагога без опыта работы вырастет на 753 гривны.

Основатель компании Performance Managment Сергей Сароян рассказал о том, что зарплаты в Украине в 2022 году будут расти неравномерно, а часть окладов "съест" инфляция. Повышение зарплат ожидает представителей IT-сферы и рабочих профессий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что к концу 2022 года средняя зарплата в Украине должна составить 17 500 гривен. По его словам, правительство намерено работать над тем, чтобы номинальная зарплата соответствовала реальной.