В 2022 году в Украине резко поднимутся зарплаты: названы профессии-"счастливчики"

Зарплата вырастет на 20% / ZN.UA

В 2022 году эксперты прогнозируют рост доходов работающих украинцев. Ожидается увеличение зарплат на 20%. Но это коснется далеко не всех сфер занятости.

По прогнозу основателя компании Performance Managment Сергея Сарояна в интервью "Обозревателю", зарплаты будут расти неравномерно.

Кроме того, часть суммы будет "съедать" инфляция.

На повышение зарплат могут рассчитывать представители сферы IТ и продаж и рабочих специальностей.

"Сейчас готовы повышать зарплаты с целью удержания ценных сотрудников по наиболее доходным направлениям: продажи и IT-технологии. Может повезти и представителям рабочих специальностей, потому что на фоне открытых границ их может удержать в стране лишь достойное денежное вознаграждение", - отметил Сароян.

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При этом, у работников бюджетной сферы и всех, кто получает "минималку", доходы сократятся. Это объясняется тем, что Кабмин планирует повысить минимальную зарплату всего на 200 гривен, а уровень инфляции составит не менее 6,2%.

Читайте такжеНа вакцинацию две недели: Минздрав расширил список профессий с обязательной прививкой от COVID-19Между тем, сейчас в Украине растет спрос на рабочие специальности с хорошим вознаграждением. К примеру, фасадчику предлагают до 33 тысяч гривен, каменщику и штукатуру - около 30 тысяч, плиточнику - более 27 тысяч. Средняя зарплата в Украине на сегодняшний день составляет порядка 14 тысяч гривен. Больше всего она сконцентрирована в столице.

Напомним, в Украине стремительными темпами дорожает потребительская корзина. Эксперты прогнозируют еще больший рост цен на продукты питания под Новый год.

Также ранее в Украине стремительно растут цены на все продукты и на топливо, в том числе. Эксперты попытались сделать прогноз о том, что же будет дальше, и чего ждать украинцам. Однако перспективы, мягко говоря, не радужные.

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