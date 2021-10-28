В Украине существенно возросла реальная зарплата - Госстат

Зарплата в Украине возросла - Госстат / УНИАН

Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в нашей стране в сентябре текущего года составила 14 239 гривен.

Это на 242 гривны больше по сравнению с августом (13 997 гривен), сообщает Государственная служба статистики.

За последний год (по сравнению с сентябрем 2020 года) зарплата выросла на 18,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) стала больше на 6,9%.

В сентябре самая высокая зарплата была в столице - 20 658 гривен, а самая низкая в Черновицкой области - 10 976 гривен.

Больше всего получают работники:

отрасли информация и телекоммуникации - 25 427 гривен. В этой сфере начисления за год увеличились на 26,6%

Финансовая и страховая деятельность - 22 547 гривен (+16,6%),

Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование - 18 842 гривен (+13,0%),

Профессиональная, научная и техническая деятельность - 19 514 гривен (+14,2%).

Напомним, С 1 декабря нынешнего года в Украине официально повышается прожиточный минимум — до 2393 гривен. А в будущем году его пересмотрят в сторону увеличения еще дважды (соответственно до 2508 гривен и 2589 гривен) — с 1 июля и 1 декабря.