Увеличат вдвое: в Украине изменится формула прожиточного минимума

Это позволит удовлетворить потребности украинцев - Лазебная / joinfo.ua

Прожиточный минимум в Украине будут считать по-новому. Изменения методологии позволят удовлетворить потребности местного населения.

Об этом телеканалу "Дом" заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

В то же время, чиновница назвала основную проблему на пути к этим новшествам. По ее словам, это - привязка к прожиточному минимуму размера штрафов и других отчислений.

"Прожиточный минимум для человека должно быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь", - заявила Лазебная.

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Министр утверждает, что власти страны уже проанализировали 180 законодательных актов, где есть привязка к прожиточному минимуму. Однако в Минсоцполитики решили оставить эту привязку только в формировании пенсий и минимальной зарплаты.

Профильное ведомство уже разработало комплекс законопроектов для изменения сложившейся ситуации. Лазебная утверждает, что Кабмин их поддержал и теперь дело за депутатами.

"Получилось 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, дальше - о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали", - резюмировала глава Минсоцполитики.

Напомним, С 1 декабря нынешнего года в Украине официально повышается прожиточный минимум — до 2393 гривен. А в будущем году его пересмотрят в сторону увеличения еще дважды (соответственно до 2508 гривен и 2589 гривен) — с 1 июля и 1 декабря.