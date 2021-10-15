Когда украинские врачи будут получать по 20 тысяч зарплаты: министр назвал точную дату

Министр анонсировал повышение зарплаты медиков / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда у украинских врачей вырастет зарплата до обещанных ранее 20 тысяч гривен. Ожидается и рост зарплат средних медицинских работников.

Так, по прогнозу Ляшко, медики могут начать получать больше начиная с 1 января 2022 года. Для врачей это сумма в 20 тыс. грн, а для медсестер – 13,5 тыс. грн. Министр отметил, что это базовый уровень, с которого будут начисляться другие надбавки для медиков, передает "Радио Свобода".

Он также отметил, что власти делают все, чтобы рост зарплат произошел начиная с 1 января 2022 года. Больше зарабатывать будут все медики, работающие с программой медгарантий.

Как сообщал Главред, в проекте госбюджета-2022 на медицинскую отрасль предлагается выделить 197,2 млрд грн, что на 35,8 млрд больше, чем в этом году. Это позволит повысить минимальную зарплату для врачей до уровня 20 тысяч гривень, а средняя зарплата врачей превысит 22 тысячи.

Зарплаты в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что средняя зарплата в Украине в 2022 году должна составить 15 258 гривен. Согласно прогнозам, в конце следующего года средняя заработная плата в стране должна вырасти до 17 500 гривен. При этом в Кабмине обещают работать надо тем, чтобы номинальная зарплата соответствовала реальным расходам.

Также в Кабмине рассказали, что в 2022 году средняя зарплата в Украине возрастет до 6 500 гривен. Минимальная зарплата врача вырастет до 20 тысяч гривен, а младшего персонала – до 13 тысяч гривен.