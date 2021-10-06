Шмыгаль рассказал, когда украинским врачам поднимут зарплаты до 800-900 долларов

Шмыгаль рассказал, когда украинским врачам поднимут зарплаты / ua.depositphotos.com

В Украине минимальную заработную плату медиков в следующем году повысят до 20 тысяч гривен, а оплата труда медицинского персонала в среднем увеличится до 13,5 тысячи гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью порталу "Левый берег".

Руководитель Кабмина отметил, что это предусмотрено в проекте государственного бюджета на 2022-й. "Медицинский бюджет беспрецедентный в этом году. Минимальная зарплата медиков будет 20 тысяч. Медицинского персонала − в среднем 13,5 тысячи", −рассказал чиновник.

Шмыгаль обратил внимание, что бюджет вырос по сравнению с 2018 годом вдвое.

"В проект бюджета-2022 предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение почти на 36 миллиардов гривен", − объяснил он.

Также Шмыгаль утверждает, что в медицине наблюдался "прорыв этого года". Премьер заявил, что сейчас средняя оплата труда граждан, работающих на предприятиях и различных учреждениях Украины, превышает 500 долларов, что является "абсолютным рекордом для нашего государства".

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"Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне 800-900 долларов, а минимальную - на уровне 700 долларов", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут как минимум до 25 тысяч гривен. Также повысят зарплаты медсестер и младшего медицинского персонала.

Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков, которые переболели коронавирусом. Выплаты будут осуществлять каждый месяц.

В Украине не повысили зарплаты семейным врачам, несмотря на заявления тогдашнего министра здравоохранения Максима Степанова. Как сообщили в Министерстве финансов, ​такое увеличение так и не было согласовано​.